Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Breker Verification Systems e Frontgrade Gaisler collaborano alla realizzazione di un core del processore RISC-V a tolleranza di errore e altamente affidabile

AA

Breker Verification Systems, il cui portafoglio risolve le sfide relative al processo di verifica funzionale per semiconduttori grandi e complessi, e Frontgrade™ Technologies, fornitore leader di soluzioni elettroniche ad alta affidabilità per missioni spaziali e di sicurezza nazionale, hanno confermato oggi che le loro soluzioni di verifica funzionale RISC-V sono state fondamentali per la verifica del NOEL-V, uno dei core IP del processore RISC-V a tolleranza di errore di Frontgrade Gaisler .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251120363404/it/

“Lo sviluppo dei core IP di Frontgrade Gaisler è guidato da una filosofia che non tollera problemi di progettazione”, osserva Jan Andersson, direttore tecnico di Frontgrade Gaisler. “Ciò richiede un ambiente di verifica estremamente valido, che la soluzione di verifica di Breker ha contribuito a migliorare, grazie alla sua ampia gamma di test e alla copertura approfondita dei casi limite”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per richieste dei media
Nanette Collins, Breker Verification Systems
Relazioni pubbliche
nanette@nvc.com

Susanne Folkesson, Frontgrade Gaisler Technologies
Responsabile della comunicazione
susanne.folkesson@gaisler.com
+46 31 7758650



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario