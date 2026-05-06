Bregal Milestone annuncia un investimento di crescita di maggioranza in meteoviva, una soluzione per la gestione energetica degli edifici basata sull'intelligenza artificiale

Bregal Milestone, azienda europea di private equity leader nella crescita del settore software, oggi ha annunciato un investimento di crescita di maggioranza in meteoviva GmbH (“meteoviva” o la “Società”), azienda pioniera nella gestione energetica predittiva degli edifici basata sull'intelligenza artificiale. Le soluzioni intelligenti di meteoviva uniscono un modello termodinamico proprietario basato sulla fisica e l'AI per fornire riduzioni nei costi energetici fino al 45 percento in portafogli di proprietà immobiliari commerciali di grandi dimensioni, senza interventi di adattamento strutturale.

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Per Bregal Milestone

Siqi Wu

Responsabile del Marketing e delle Comunicazioni

siqi.wu@bregal.com

Per meteoviva

Dr. Jennifer Fest

Direttore delle Comunicazioni e del Marketing

jennifer.fest@meteoviva.com





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