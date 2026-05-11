Braskem celebra il nuovo nome di due navi cisterna di nuova generazione, Beautiful Future e Blooming Future, per un commercio globale più pulito

Braskem (B3: BRKM3, BRKM5, e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), il più grande produttore di poliolefine nelle Americhe, nonché leader globale nella produzione di biopolimeri su scala industriale ha annunciato oggi che Braskem Trading & Shipping (BT&S) ha raggiunto un traguardo importante nella modernizzazione della sua flotta e nel percorso di sostenibilità nominando Beautiful Future e Blooming Future , due petroliere e navi cisterna per prodotti chimici di nuova generazione progettate per trasportare materie prime essenziali in modo più efficiente e con un impatto ambientale notevolmente inferiore.