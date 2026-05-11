Braskem celebra il nuovo nome di due navi cisterna di nuova generazione, Beautiful Future e Blooming Future, per un commercio globale più pulito

Braskem (B3: BRKM3, BRKM5, e BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK), il più grande produttore di poliolefine nelle Americhe, nonché leader globale nella produzione di biopolimeri su scala industriale ha annunciato oggi che Braskem Trading & Shipping (BT&S) ha raggiunto un traguardo importante nella modernizzazione della sua flotta e nel percorso di sostenibilità nominando Beautiful Future e Blooming Future , due petroliere e navi cisterna per prodotti chimici di nuova generazione progettate per trasportare materie prime essenziali in modo più efficiente e con un impatto ambientale notevolmente inferiore.
Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260511942965/it/
Beautiful Future
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260511942965/it/
Per informazioni per la stampa, contattare:
Braskem Nordamerica, Europa e Asia
Stacy Torpey - stacy.torpey@braskem.com
Jessica Frank – jessica.frank@braskem.com
La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire