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Boomi, un leader per 12 volte, si posiziona al primo posto per la Capacità di esecuzione nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per Integration Platform as a Service

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Boomi™ , l'azienda per l'attivazione dei dati, ha annunciato oggi di aver ricevuto il riconoscimento come Leader e di essersi posizionata al primo posto per la sua Capacità di esecuzione nel Magic Quadrant™ 2026 di Gartner® per Integration Platform as a Service (iPaaS). Per la 12esima volta consecutiva Boomi viene nominata Leader: è il fornitore con il primato di presenza più lunga mai registrato nella storia della classifica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260318671917/it/

Boomi, a 12X Leader, Positioned Highest for Ability to Execute in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service

Boomi, a 12X Leader, Positioned Highest for Ability to Execute in the 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Integration Platform as a Service

Boomi attribuisce il suo continuo riconoscimento nel settore al suo incessante impegno nei confronti dell'innovazione, al successo con i clienti e alla crescita del suo ecosistema. Nell'ultimo anno, Boomi ha accelerato i suoi investimenti nell'integrazione e nell'automazione, nell'APIM, nella gestione degli agenti e nella gestione dei dati per aiutare le imprese a trasformare sistemi e dati frammentati in processi orchestrati e flussi di lavoro agentico gestiti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per le relazioni con gli analisti:
Kate Mauser
Relazioni con gli analisti
kate.mauser@boomi.com
+1.760.351.6780

Contatto per le relazioni con i media:
Jasmine Ee
Comunicazioni globali
jasmine.ee@boomi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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