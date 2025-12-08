Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Boomi finalista ai Geo e Global AWS Partner Award 2025

AA

Boomi™ , il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato di essere finalista ai Geography e Global AWS Partner Award 2025, riconoscimenti conferiti ad aziende di prestigio in tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a dare impulso all’innovazione e sviluppare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). Figurare nella rosa dei finalisti per il riconoscimento Rising Star Partner of the Year (Technology), che onora il miglior partner AWS che ha registrato una significativa crescita su base annua nel business tecnologia, è un importante traguardo che conferma l’impegno di Boomi in questo settore.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251208423242/it/

Boomi Named a 2025 Geo and Global AWS Partner Award Finalist

Boomi Named a 2025 Geo and Global AWS Partner Award Finalist

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referente per i media
Kristen Walker
Comunicazioni aziendali globali
kristenwalker@boomi.com
+1-415-613-8320



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario