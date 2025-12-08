Boomi finalista ai Geo e Global AWS Partner Award 2025

Boomi™ , il leader nel settore dell’automazione basata sull’IA, oggi ha annunciato di essere finalista ai Geography e Global AWS Partner Award 2025, riconoscimenti conferiti ad aziende di prestigio in tutto il mondo che svolgono un ruolo chiave nell’aiutare i clienti a dare impulso all’innovazione e sviluppare soluzioni su Amazon Web Services (AWS). Figurare nella rosa dei finalisti per il riconoscimento Rising Star Partner of the Year (Technology), che onora il miglior partner AWS che ha registrato una significativa crescita su base annua nel business tecnologia, è un importante traguardo che conferma l’impegno di Boomi in questo settore.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251208423242/it/

Boomi Named a 2025 Geo and Global AWS Partner Award Finalist

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251208423242/it/

Referente per i media

Kristen Walker

Comunicazioni aziendali globali

kristenwalker@boomi.com

+1-415-613-8320





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire