Boomi festeggia i vincitori del FY26 Global Partner Award

Boomi™ , l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati, oggi ha annunciato i vincitori dei suoi FY26 Global Partner Awards, riconosciuti al 2026 Boomi Partner Summit che si è svolto a Chicago, Illinois. I premi rendono omaggio ai partner che promuovono l'innovazione e realizzano risultati aziendali concreti per i clienti.

I vincitori sono stati selezionati per la propria capacità di utilizzare appieno la Boomi Enterprise Platform , la piattaforma aziendale di Boomi, per gestire la complessità, attivare dati e accelerare la trasformazione agentica.

“Mentre le organizzazioni continuano ad adottare l'intelligenza artificiale, i nostri partner rivestono un ruolo cruciale nella trasformazione della strategia in risultati misurabili”, ha dichiarato Dan McAllister, Vicepresidente Senior di Global Alliances and Channels in Boomi.

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