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Boomi e ServiceNow collaborano per consentire l'attivazione dei dati all'interno dell'azienda

Boomi™ , l'azienda di attivazione dati per l'IA, ha annunciato oggi un'espansione della propria partnership con ServiceNow , la torre di controllo dell'IA per il rinnovamneto aziendale, per offrire capacità potenziate di attivazione dei dati integrate con ServiceNow Workflow Data Fabric . Nel quadro di questa collaborazione, Boomi sarà il partner di lancio del programma ServiceNow Workflow Data Network Passport Program, semplificando per i clienti l'accesso fluido e la distribuzione delle capacità di integrazione e attivazione dei dati di Boomi direttamente all'interno della piattaforma IA ServiceNow.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260512824497/it/

Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise

Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Kristen Walker
Comunicazioni globali
kristenwalker@boomi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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