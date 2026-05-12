Boomi e ServiceNow collaborano per consentire l'attivazione dei dati all'interno dell'azienda

Boomi™ , l'azienda di attivazione dati per l'IA, ha annunciato oggi un'espansione della propria partnership con ServiceNow , la torre di controllo dell'IA per il rinnovamneto aziendale, per offrire capacità potenziate di attivazione dei dati integrate con ServiceNow Workflow Data Fabric . Nel quadro di questa collaborazione, Boomi sarà il partner di lancio del programma ServiceNow Workflow Data Network Passport Program, semplificando per i clienti l'accesso fluido e la distribuzione delle capacità di integrazione e attivazione dei dati di Boomi direttamente all'interno della piattaforma IA ServiceNow.
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Boomi and ServiceNow Partner to Power Data Activation Across the Enterprise
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