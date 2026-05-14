Boomi e Guru collaborano per offrire conoscenze aziendali basate sull'intelligenza artificiale arricchite dall'attivazione di dati in tempo reale

Boomi , l'azienda specializzata nell'attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi una collaborazione tecnologica per aiutare le organizzazioni a sbloccare il pieno valore dei propri dati aziendali per processi decisionali guidati dall'IA. Presentata al Boomi World 2026, la collaborazione fa di Guru un partner nel lancio per Boomi Connect, il nuovo servizio di connettori gestiti di Boomi e integra gli agenti di conoscenza di Guru con Agentstudio e la Boomi MCP Registry per portare conoscenze più ricche, più accurate e più utili sia ai lavoratori della conoscenza che agli agenti di IA.