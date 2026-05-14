Boomi e Couchbase collaborano per dotare gli agenti di intelligenza artificiale aziendale di funzionalità di recupero dei dati, connettività e governance

Boomi , l'azienda di attivazione dati per l'IA, e Couchbase, Inc. , la piattaforma di dati operativI per l'IA, oggi hanno annunciato una collaborazione che permette alle due aziende di collaborare da vicino per accelerare le fasi dell'IA da pilota a produzione. Le aziende collaboreranno alla progettazione di soluzioni che danno ai clienti una base pronta per la produzione per l'IA agentica, unendo la connettività, i tempi di esecuzione e la governance di Boomi per gli agenti di IA con le capacità scalabili di recupero e vettoriali di Couchbase.