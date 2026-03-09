Giornale di Brescia
Boomi attiva i dati per le aziende

Boomi™ , l'azienda per l'attivazione dei dati, ha annunciato oggi il lancio di nuove capacità all'interno della Boomi Enterprise Platform . L'attivazione dei dati li fa emergere nei sistemi e nei processi, distribuendoli con il contesto adeguato e tempestivamente per alimentare ogni aspetto, dall'IA alla BI. La Boomi Enterprise Platform, la base che mette in movimento i dati, ora aggiunge contesto semantico che aiuta gli agenti IA a operare su realtà aziendali radicate, amplia il trasferimento dei dati SAP regolamentati con l'acquisizione di dati modificati, migliora la trasparenza e la supervisione dei flussi di lavoro degli agenti e introduce un'istanza dedicata della piattaforma europea per il controllo localizzato dei dati.

