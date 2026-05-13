Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire
Business Wire

Boomi annuncia l'intenzione di acquistare Lunar.dev per offrire una connettività degli agenti gestita all'interno dell'azienda

Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una lettera di intenti per l'acquisizione di Lunar.dev, un'azienda innovatrice nell'ambito dell'IA e dei gateway MCP. L'acquisizione proposta adnrà ad arricchire le soluzioni Boomi Enterprise Platform e Boomi Connect con capacità avanzate per gestire e ampliare l'utilizzo dell'IA tra i sistemi aziendali.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513619262/it/

Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise

Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise

Con il passaggio delle organizzazioni dalla sperimentazione IA alla produzione, il controllo di come gli agenti e le applicazioni IA interagiscono con gli LLM su larga scala può diventare un elemento fondamentale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Kristen Walker
Comunicazioni globali
kristenwalker@boomi.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...