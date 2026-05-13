Boomi annuncia l'intenzione di acquistare Lunar.dev per offrire una connettività degli agenti gestita all'interno dell'azienda

Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una lettera di intenti per l'acquisizione di Lunar.dev, un'azienda innovatrice nell'ambito dell'IA e dei gateway MCP. L'acquisizione proposta adnrà ad arricchire le soluzioni Boomi Enterprise Platform e Boomi Connect con capacità avanzate per gestire e ampliare l'utilizzo dell'IA tra i sistemi aziendali.