Boomi annuncia l'intenzione di acquistare Lunar.dev per offrire una connettività degli agenti gestita all'interno dell'azienda

Boomi , l'azienda di attivazione dei dati per l'IA, ha annunciato oggi di aver sottoscritto una lettera di intenti per l'acquisizione di Lunar.dev, un'azienda innovatrice nell'ambito dell'IA e dei gateway MCP. L'acquisizione proposta adnrà ad arricchire le soluzioni Boomi Enterprise Platform e Boomi Connect con capacità avanzate per gestire e ampliare l'utilizzo dell'IA tra i sistemi aziendali.
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Boomi Announces Intent to Acquire Lunar.dev to Deliver Governed Agent Connectivity Across the Enterprise
Con il passaggio delle organizzazioni dalla sperimentazione IA alla produzione, il controllo di come gli agenti e le applicazioni IA interagiscono con gli LLM su larga scala può diventare un elemento fondamentale.
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