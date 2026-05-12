Boomi annuncia i vincitori degli FY26 EMEA Partner Awards

Boomi™ , azienda specializzata nell'attivazione dei dati, oggi ha annunciato i vincitori degli FY26 EMEA Partner Awards. Il programma premia i partner di Boomi che favoriscono l'innovazione e generano risultati commerciali quantificabili per i clienti di tutta la regione.

Boomi Announces FY26 EMEA Partner Award Winners

I premi mettono in evidenza le organizzazioni che sfruttano tutta la potenzialità della Boomi Enterprise Platform per attivare i dati, semplificare la complessità e velocizzare la trasformazione digitale, consentendo ai clienti di innovare più rapidamente, di affrontare le dinamiche sfide aziendali e di generare un impatto notevole in diversi settori e comunità.

"In tutta la regione EMEA il dibattito è cambiato drasticamente: le organizzazioni non mettono più in dubbio la necessità di trasformarsi e si chiedono invece come centrare rapidamente questo obiettivo".

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto con i media

Elliot Harrison

Comunicazioni globali di Boomi per l'area EMEA

elliot.harrison@boomi.com





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