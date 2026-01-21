Board collabora con Microsoft per integrare l’Agentic AI nella pianificazione aziendale

Board , tra le principali piattaforme di Enterprise Planning, annuncia il lancio dei Board Agents , sviluppati su Microsoft Foundry. I Board Agents costituiscono una suite di agenti di intelligenza artificiale specifici per dominio e progettati per l’utilizzo in contesti enterprise, a supporto dei processi decisionali di pianificazione in ambito finance, supply chain e merchandising.

Si tratta della prima funzionalità di enterprise planning di Board realizzata in collaborazione con Microsoft Foundry e basata sugli strumenti e sui servizi di agentic AI di Microsoft Azure, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione dell’AI in modo sicuro e nativo per il cloud.

Il rilascio iniziale comprende gli FP&A Agent e i Controller Agent dedicati alla Direzione Finance. A questi seguiranno i Merchandiser Agent e i Supply Chain Agent. I Board Agents sono integrati nativamente nella Board Enterprise Planning Platform e offrono un ambiente sicuro e governato per l’applicazione dell’agentic AI a casi d’uso di pianificazione ad alto valore.

“Con la crescente attenzione verso l’intelligenza artificiale, molte aziende cercano percorsi concreti per ottenere un ritorno sull’investimento misurabile”, ha dichiarato David Marmer, Senior Vice President of Product di Board. “I Board Agents sono progettati attorno a casi d’uso di business ben definiti, che rispondono a esigenze reali. Questo consente ai clienti di generare valore più rapidamente e di adattare gli agenti all’evoluzione dei propri processi. L’AI è integrata in profondità nella piattaforma Board, così da comprendere dati, processi e policy di accesso alle informazioni.”

Le caratteristiche distintive dei Board Agents

Agenti basati su ruoli e casi d’uso specifici , progettati per supportare funzioni e responsabilità di pianificazione ben definite.

, progettati per supportare funzioni e responsabilità di pianificazione ben definite. Orchestrazione collaborativa multi-agent , che consente agli agenti di operare congiuntamente nei contesti decisionali più complessi e trasversali.

, che consente agli agenti di operare congiuntamente nei contesti decisionali più complessi e trasversali. Integrazione nativa con il modello di pianificazione aziendale , utilizzando gli stessi dati, assunzioni e calcoli già adottati dai team.

, utilizzando gli stessi dati, assunzioni e calcoli già adottati dai team. Forecasting e scenario planning integrati , in sinergia con Board Foresight , per supportare analisi predittive avanzate e valutazioni di scenario.

Secondo Adam Hancock, Vice President, Financial Planning & Analysis di EBSCO Industries: “L’FP&A Agent si distingue per la capacità di analizzare e correlare dati complessi, sintetizzando stato patrimoniale e conto economico in insight chiari e immediatamente utilizzabili.”

I Board Agents sono progettati per un’adozione su larga scala in ambito enterprise e si inseriscono nella collaborazione strategica tra Board e Microsoft .

“L’adozione dell’AI in azienda richiede flessibilità, governance e un elevato livello di affidabilità”, ha affermato Peter Skov, Senior Director EMEA di Microsoft. “Grazie a Microsoft Foundry, i Board Agents adottano un approccio di orchestrazione multi-agent che consente di evolvere nel tempo, mantenendo elevati standard di accuratezza, sicurezza e protezione dei dati.”

Gli FP&A Agent e i Controller Agent saranno disponibili a livello globale a partire dal 31 marzo 2026 e saranno distribuiti anche tramite il Microsoft Marketplace. I Merchandiser Agent e i Supply Chain Agent sono previsti nel corso dell’anno.

Per maggiori informazioni: board.com/it/ai

About Board

Board è la piattaforma di Enterprise Planning progettata per migliorare le performance aziendali, abilitare la pianificazione continua e supportare decisioni consapevoli e allineate. La piattaforma offre previsioni più accurate grazie a una visibilità in tempo reale sui dati interni ed esterni, unificando finance e operations in un’unica fonte di verità. Grazie a funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale, Board consente ai team di prendere decisioni migliori in modo continuo, favorendo risultati di business prevedibili e sostenibili.

Brand globali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, HSBC e molte altre aziende si affidano a Board per affrontare mercati complessi con maggiore sicurezza.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260120506964/it/

Jennie Olean

jolean@board.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire