Blue SDK di OpenSynergy ora è integrato in più di 400 milioni di veicoli

Blue SDK di OpenSynergy, lo stack Bluetooth ® indipendente leader nel settore, ora è installato in oltre 400 milioni di veicoli.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260226615269/it/

OpenSynergy è entusiasta e molto orgogliosa di annunciare che Blue SDK è ora integrato in più degli stimati 400 milioni di veicoli in tutto il mondo, distribuito praticamente da tutti i principali OEM (produttore di apparecchiature originali) in un'ampia gamma di veicoli, segmenti e mercati, offrendo ampia e coerente interoperabilità tra molte generazioni di smartphone e veicoli.

“Questo è un traguardo incredibile per OpenSynergy, ma anche una testimonianza dell'ubiquità dello standard Bluetooth nella nostra quotidianità e del successo di tutto l'ecosistema Bluetooth nella leadership del Bluetooth SIG (Special Interest Group)”, è stato il commento di Kathleen Ende, CEO di OpenSynergy.

