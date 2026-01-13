Giornale di Brescia
Blue Matter offre nuove competenze nel settore ricerca e sviluppo biofarmaceutico sotto la guida della partner Tara Austraat-Churik

Blue Matter annuncia la creazione di una nuova area di consulenza dedicata ai clienti del settore R&S biofarmaceutico e diretta da Tara Austraat-Churik, partner unitasi a Blue Matter nel settembre 2025.

Tara Austraat-Churik vanta un’esperienza di oltre 20 anni al servizio di clienti nel settore delle scienze della vita. Molteplici le sue aree di competenza – sviluppo e implementazione di strategie, progettazione di modelli operativi e organizzativi, ottimizzazione dei processi in ambito R&S e Affari medici. Prima di entrare a far parte di Blue Matter, ha ricoperto il ruolo di direttrice generale del business R&S, sanità, scienza e benessere presso EY.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Craig Dunkley
cdunkley@bluematterconsulting.com
+1 (919) 539-0658



