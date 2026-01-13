Blue Matter offre nuove competenze nel settore ricerca e sviluppo biofarmaceutico sotto la guida della partner Tara Austraat-Churik

Blue Matter annuncia la creazione di una nuova area di consulenza dedicata ai clienti del settore R&S biofarmaceutico e diretta da Tara Austraat-Churik, partner unitasi a Blue Matter nel settembre 2025.

Tara Austraat-Churik vanta un’esperienza di oltre 20 anni al servizio di clienti nel settore delle scienze della vita. Molteplici le sue aree di competenza – sviluppo e implementazione di strategie, progettazione di modelli operativi e organizzativi, ottimizzazione dei processi in ambito R&S e Affari medici. Prima di entrare a far parte di Blue Matter, ha ricoperto il ruolo di direttrice generale del business R&S, sanità, scienza e benessere presso EY.

