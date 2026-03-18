Blue Matter lancia People and Organization Practice per aiutare le aziende biofarmaceutiche a orientarsi nel cambiamento strutturale

Blue Matter oggi ha annunciato il lancio della sua People and Organization Practice, una funzionalità dedicata progettata per aiutare le aziende nel settore delle scienze della vita a creare organizzazioni in grado di gestire le complessità, dalla trasformazione aziendale e integrazione M&A alla strategia dei talenti, all'apprendimento, alla ridefinizione della forza lavoro.

Il lancio riflette una convinzione basilare: il settore biofarmaceutico non sta attraversando un declino ciclico ma un cambiamento strutturale. Con oltre 42.700 posti di lavoro persi nel settore nel 2024–2025, un'incertezza senza precedenti delle politiche, l'accelerazione dell'adozione dell'intelligenza artificiale e l'intensificarsi della pressione sui portafogli dei prodotti, le organizzazioni devono trasformare tutte le funzioni in modo non sequenziale ma simultaneo per rimanere competitive.

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