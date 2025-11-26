Giornale di Brescia
Business Wire

"BLUE LOCK - TOKYO EGOIST -" apre le porte sabato 22 novembre

AA

Nell'intento di promuovere il turismo notturno, il Tokyo Metropolitan Government sta realizzando nuove attrazioni che illuminano la capitale di notte. All'interno di questa iniziativa, la mappatura delle proiezioni viene presentata tutto l'anno sull'iconico Tokyo Metropolitan Government Building No. 1, trasformando la sua facciata in una tela di luci e sonorità.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251121675776/it/

©Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura, KODANSHA/BLUE LOCK Production Committee.

Una nuovissima produzione ispirata all'anime del calcio di fama mondiale “BLUE LOCK”, intitolata BLUE LOCK – TOKYO EGOIST –, ha visto il suo debutto sugli schermi sabato 22 novembre.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

TOKYO Night & Light - Ufficio PR
(Gestito da Jishaku Inc. – Contatti: Sonobe, Hamasaki)
Email: pr@tokyo-night-and-light.jp
Tel.: +81-50-8893-9652 (Sonobe)



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

