Blockstream Capital Partners annuncia l'acquisizione strategica del team di trading sui derivati di Numeus Group, sfruttando la partnership strategica con Komainu

Blockstream Capital Partners ("BCP") ha annunciato oggi di aver sottoscritto un accordo strategico per l'acquisizione di una divisione dell'attività di trading e investimento in asset digitali di Numeus Group. La transazione include l'incorporazione di strategie specifiche di trading incentrate sul Bitcoin con particolare attenzione alla generazione di rendimento nonché di un team di dieci persone addetto al trading sui derivati guidato dal Chief Investment Officer Deepak Gulati, uno specialista in volatilità e in mercati di derivati.

Deepak Gulati, nominato Co-Chief Investment Officer di Blockstream Capital Management assieme a Rodrigo Rodriguez, in precedenza ha rivestito il ruolo di Global Head of Proprietary Trading presso JPMorgan, prima di fondare Argentiere Capital, un hedge fund multimiliardario incentrato sulla volatilità.

