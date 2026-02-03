Blind Sailor Mitsuhiro Iwamoto ridefinisce i limiti della possibilità attraverso la tecnologia in uno storico progetto transpacifico

Mitsuhiro Iwamoto, un marinaio giapponese non vedente con sede a San Diego, che si appresta ad affrontaren la prima traversata transpacifica in solitaria e senza scali al mondo nell'ambito del Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027 (Progetto di traversata transpacifica in solitaria da parte di un marinaio non vedente), ha tenuto una conferenza stampa il 28 gennaio (ora locale) a San Diego, Stati Uniti.

Hiro Iwamoto / Global Keynote Speaker, First Totally Blind Sailor to Cross the Pacific

URL del Progetto: https://hiros-choice.com/

Il 22 gennaio (ora locale), Iwamoto ha tenuto un discorso all'incontro annuale del Forum economico mondiale 2026 (WEF) col tema “Sailing Through Barriers”. Parlando del viaggio imminente, Iwamoto ha dichiarato: “I confini non sono decisi dagli altri. Vengono superati per scelta”.

Blind Sailor Single-Handed Pacific Crossing Project 2027

Email: press@hiros-choice.com / awamura@hiros-choice.com

Telefono: +81-90-3100-3976 (Kaori Awamura)





