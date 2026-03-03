BlackLine porta a Parigi BeyondTheBlack, illustrando l'innovazione e la best practice per i team della finanza moderni

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), la piattaforma pronta per il futuro per l'Ufficio del CFO, oggi annuncia BeyondTheBlack Paris, che si svolgerà giovedì 25 giugno 2026 al 28 George V, Parigi 8.

BeyondTheBlack Paris riunirà i leader della finanza e della contabilità da tutta la Francia e la più ampia regione EMEA per una giornata dedicata alla trasformazione della finanza, alle best practice del settore e all'apprendimento tra pari. Nell'ambito della serie di eventi globali BeyondTheBlack di BlackLine, l'evento di Parigi si concentrerà su come i team finanziari possano semplificare le operazioni, migliorare l'efficacia e sbloccare maggiore valore strategico attraverso l'automazione e l'intelligence.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260303690631/it/

Jane Thompson

jane.thompson@blackline.com





