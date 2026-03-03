Giornale di Brescia
BlackLine annuncia BeyondTheBlack London, riunendo i leader finanziari per definire il futuro dell'Office of the CFO

BlackLine, Inc. (Nasdaq: BL), la piattaforma pronta per il futuro per l'Office of the CFO, oggi annuncia BeyondTheBlack London, che si svolgerà martedì 14 aprile 2026 al London Hilton di Park Lane.

BeyondTheBlack è la premiata serie di eventi di BlackLine, progettata per riunire i leader della finanza e della contabilità per esplorare come i team moderni possano trasformare i principali processi finanziari, ridurre il lavoro manuale e operare con maggiore precisione e intelligenza. L'evento londinese riunirà professionisti del settore della finanza, partner e dirigenti BlackLine per una giornata di apprendimento, scambi di conoscenze e networking tra colleghi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
Jane Thompson
jane.thompson@blackline.com



