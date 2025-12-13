BitGo ottiene l'approvazione dall'OCC per la conversione in banca fiduciaria nazionale con statuto federale

BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), società di infrastrutture per asset digitali, ha annunciato che l'Office of the Comptroller of the Currency ("OCC") ha approvato la sua richiesta di conversione di BitGo Trust Company, Inc., una società fiduciaria con sede in Sud Dakota, in banca nazionale chiamata BitGo Bank & Trust, National Association (N.A.). Con l'approvazione odierna da parte dell'OCC, la controllata, BitGo Trust Company, operera’ come BitGo Bank & Trust, National Association (N.A.).

BitGo Bank & Trust, N.A. opererà sotto un unico regime di supervisione federale uniforme, consentendole di offrire trasparenza, governance e certezze normativa che le istituzioni si aspettano da un fiduciario regolamentato a livello federale. Questa approvazione rafforza la posizione di BitGo come pilastro istituzionale per il moderno sistema finanziario, combinando la supervisione bancario alla sicurezza e la conformità alla scalabilità che contraddistigueranno l'infrastruttura di BitGo.

Grazie al nuovo statuto di banca nazionale e nel rispetto delle leggi applicabili e dei requisiti dell'OCC, BitGo Bank & Trust, N.A. è autorizzata a offrire:

Servizi di custodia e amministrazione di asset digitali e di alcune attività finanziarie non depositarie ai sensi delle normative fiduciarie e non fiduciarie federali;

Fornitura a livello nazionale di determinati servizi relativi agli asset digitali, senza la necessità di licenze statali laddove la legge federale prevalga sugli stessi obblighi.

Tutte le attività di BitGo Bank & Trust, N.A. saranno soggette agli standard federali rafforzati in materia di governance, conformità e gestione del rischio, applicabili alle banche fiduciarie nazionali.

"Questa approvazione rappresenta un passo fondamentale nella realizzazione dell'infrastruttura finanziaria del futuro", ha dichiarato Mike Belshe, CEO e co-fondatore. "Diventando una banca fiduciaria con statuto federale negli Stati Uniti, BitGo definisce un nuovo standard in termini di trasparenza, sicurezza e chiarezza normativa nel panorama digitale che continua a rivoluzionare i servizi finanziari."

L'ottenimento dello statuto OCC rafforza l'ampia rete di licenze e registrazioni di BitGo a livello globale. Questo quadro normativo migliora la capacità di BitGo di fornire un'infrastruttura sicura e conforme su larga scala, rafforzata da:

Audit continui, supervisione completa e rigorosi requisiti patrimoniali.

Copertura assicurativa fino a 250 milioni di dollari per gli asset detenuti in custodia qualificata.

Controlli istituzionali operativi per la custodia, la liquidità e il regolamento delle transazioni.

"La conversione di BitGo in banca federale è più di una semplice pietra miliare: è un segnale di maturità dell'intero ecosistema degli asset digitali", ha dichiarato Brian Brooks, membro del Consiglio di amministrazione di BitGo Holdings, Inc. "Per oltre un decennio, BitGo è stata all'avanguardia in termini di sicurezza, conformità e innovazione. Questo ulteriore passo colloca l'azienda al centro del processo di integrazione digitale nel sistema finanziario regolamentato."

La piattaforma di BitGo supporta trading, custodia istituzionale, staking, stablecoin e servizi di tesoreria per le istituzioni di tutto il mondo. Diventare una banca con licenza federale rafforzerà e amplierà ulteriormente queste offerte, consolidando l'impegno dell’azienda nel fornire servizi altamente affidabili, conformi e scalabili alle istituzioni di tutto il mondo.

"BitGo è stata creata per offrire la sicurezza, la fiducia e le prestazioni che le istituzioni richiedono", ha affermato Jody Mettler, Presidente di BitGo Bank & Trust, N.A. e Chief Operating Officer di BitGo. "La nostra missione è sempre stata quella di costruire l'infrastruttura a cui le piu’ prestigiose istituzioni si affidano e, con questa approvazione, tale missione si espande verso una nuova frontiera."

Informazioni su BitGo, Inc.

BitGo è la società di infrastrutture per gli asset digitali, che fornisce servizi di custodia istituzionale, portafoglio, staking, trading, e finanziamento. Fin dalla nostra fondazione nel 2013, ci siamo concentrati sull'accelerazione della transizione del sistema finanziario verso un'economia digitalizzata. Con una presenza globale e diverse entità regolamentate, BitGo serve migliaia di istituzioni, tra cui molti dei principali marchi, exchange e piattaforme del settore, e oltre un milione di investitori in tutto il mondo.

