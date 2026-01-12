BitGo Holdings annuncia il lancio dell'offerta pubblica iniziale

BitGo Holdings, Inc. ("BitGo"), la società di infrastruttura istituzionale per asset digitali, ha annunciato oggi il lancio della sua offerta pubblica iniziale di 11,821,595 azioni ordinarie di Classe A ai sensi del Modulo S-1 depositato presso la Securities and Exchange Commission statunitense (SEC). L'offerta consiste in 11,000,000 azioni ordinarie di Classe A offerte da BitGo e 821,595 azioni ordinarie di Classe A offerte da alcuni azionisti di BitGo. In relazione all’IPO, BitGo non riceverà alcun ricavato dalle vendite effettuate dagli azionisti. BitGo intende concedere ai sottoscrittori delle opzioni a 30 giorni l'acquisto di un massimo di 1,770,000 azioni ordinarie di Classe A aggiuntive. Il prezzo dell'offerta pubblica iniziale dovrebbe essere compreso tra 15 e 17 dollari per azione.

BitGo ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie di Classe A alla Borsa di New York con il simbolo "BTGO".

Goldman Sachs & Co. LLC agisce in qualità di lead book-running manager per l'offerta proposta. Citigroup agisce in qualità di book-running manager. Anche Deutsche Bank Securities, Mizuho, ​​Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Canaccord Genuity e Cantor agiscono in qualità di book-running manager. Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities, e SoFi agiscono in qualità di co-gestori.

L'offerta proposta e’ effettuata esclusivamente in qualità di prospetto informativo. Le copie del prospetto informativo preliminare relativo all'offerta possono essere ottenute, ove disponibili, presso Goldman Sachs & Co. LLC, all'attenzione di: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero (866) 471-2526 o via e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com , e a Citigroup, all'attenzione di Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o telefonicamente al numero (800) 831-9146.

La dichiarazione di registrazione relativa alle azioni ordinarie di Classe A, non ancora entrata in vigore, è stata depositata presso la SEC. Le azioni ordinarie di Classe A non possono essere vendute né sottoposte a offerte di acquisto prima che la dichiarazione di registrazione diventi effettiva. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di acquisto di tali titoli, e non costituirà un'offerta, una sollecitazione o una vendita in alcuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

Informazioni su BitGo

BitGo è il primario fornitore di infrastrutture per gli asset digitali, con un’ampia offerta di prodotti e servizi regolamentati che include custodia (cold storage), wallet, staking, trading, e servizi finanziari. Fin dalla sua fondazione nel 2013, BitGo si è concentrata sull'accelerazione della transizione del sistema finanziario verso una economia basata su asset digitali. Grazie alla sua presenza globale e le numerose entità regolamentate, BitGo offre servizi a migliaia di istituzioni, tra cui molti dei principali marchi, piattaforme del settore, e milioni di investitori.

Contatto per gli investitori

investors@BitGo.com



Contatto per i media

press@BitGo.com





