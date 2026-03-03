BitGo Europe GmbH lancia crypto-as-a-service nel SEE per banche e imprese fintech dell’UE

BitGo Europe GmbH ("BitGo"), società di infrastrutture per asset digitali e una delle controllate di BitGo, Inc., ha annunciato oggi che la sua offerta per crypto-as-a-service (CaaS) è ora disponibile in tutto lo Spazio Economico Europeo (SEE). Precedentemente disponibile negli Stati Uniti attraverso BitGo Bank & Trust, National Association, CaaS si sta espandendo in Europa per supportare istituti bancari e fintech attraverso il quadro di riferimento per la concessione di licenze BitGo Europe GmbH MiCAR, consentendo alle imprese di lanciare sul mercato prodotti per criptovalute conformi alle normative, utilizzando API modulari e webhook BitGo.

“L’Europa sta entrando in una nuova era per i servizi regolamentati di asset digitali e le istituzioni desiderano un percorso chiaro e conforme per il lancio”, spiega Mike Belshe, ceo e co-fondatore di BitGo. “Espandendo crypto-as-a-service nell’intero SEE tramite BitGo Europe GmbH, mettiamo in grado le imprese regolamentate di portare i prodotti per criptovalute sul mercato più velocemente – senza scendere a compromessi su sicurezza, controlli o resilienza operativa”.

BitGo CaaS aiuta le imprese a integrare le funzionalità per criptovalute direttamente nelle loro interfacce utente, consentendo ai clienti di accedere ai servizi di asset digitali – come l’acquisto, la vendita e la detenzione di bitcoin e altri asset supportati – attraverso una tecnologia di portafoglio sicuro.

“La fiducia è l’elemento differenziante nel mercato delle criptovalute regolamentato in Europa“, aggiunge Brett Reeves, direttore EMEA presso BitGo. “BitGo CaaS combina custodia qualificata, controlli delle policy configurabili e supporto operativo di livello aziendale – affinché le imprese europee possano offrire servizi per criptovalute con la governance e le protezioni che i clienti si aspettano”.

Le imprese che usano BitGo CaaS possono ora integrare direttamente:

Copertura nell’intero SEE: operatività in tutti i 30 paesi del SEE attraverso il quadro di riferimento per la concessione di licenze BitGo Europe GmbH MiCAR.

operatività in tutti i 30 paesi del SEE attraverso il quadro di riferimento per la concessione di licenze BitGo Europe GmbH MiCAR. Infrastruttura di custodia e wallet: portafogli multi-asset supportati da una custodia qualificata.

portafogli multi-asset supportati da una custodia qualificata. Assicurazione: wallet di custodia BitGo assicurati fino a 250 milioni di dollari (soggetta a termini e condizioni).

wallet di custodia BitGo assicurati fino a 250 milioni di dollari (soggetta a termini e condizioni). Onboarding programmatico: flussi KYC (know your customer) basati su API per verificare e registrare gli utenti in modo sicuro.

flussi KYC (know your customer) basati su API per verificare e registrare gli utenti in modo sicuro. Trading e liquidazione: possibilità per gli utenti di acquistare, vendere e detenere coppie di criptovalute all’interno della loro piattaforma, con liquidazione rapida.

possibilità per gli utenti di acquistare, vendere e detenere coppie di criptovalute all’interno della loro piattaforma, con liquidazione rapida. On/off-ramp: collegamento tra valute fiat e criptovalute tramite il circuito SEPA (UE).

collegamento tra valute fiat e criptovalute tramite il circuito SEPA (UE). Controlli delle policy: autorizzazioni personalizzabili, limiti di spesa e misure di sicurezza tramite un motore di policy flessibile.

autorizzazioni personalizzabili, limiti di spesa e misure di sicurezza tramite un motore di policy flessibile. Supporto 24/7: gestione dedicata dell’account e supporto tecnico globale.

Con crypto-as-a-service ora disponibile nell’intero SEE, le imprese possono integrare onboarding, custodia, trading e on/off-ramp nei loro prodotti attraverso le API modulari e i webhook BitGo. Grazie a BitGo le imprese possono lanciare e gestire prodotti per asset digitali con sicurezza, governance e strumenti di conformità di livello istituzionale studiati per accelerare la transizione verso l’economia digitale alla scala necessaria.

Informazioni su BitGo

BitGo (NYSE: BTGO) è una società di infrastrutture per asset digitali che offre servizi di custodia, portafogli, staking, trading, finanziamento, stablecoin e liquidazione tramite sistemi di archiviazione a freddo regolamentati. Fin dal 2013 BitGo si impegna ad accelerare la transizione del sistema finanziario verso un’economia basata sugli asset digitali. BitGo mantiene una presenza globale e gestisce varie entità regolamentate, tra cui BitGo Bank & Trust, National Association, la prima banca fiduciaria per asset digitali con statuto federale di proprietà di una società quotata in borsa. Oggi BitGo serve migliaia di istituzioni – inclusi molti dei principali marchi del settore, istituti finanziari, exchange e piattaforme – e milioni di investitori in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.bitgo.com .

