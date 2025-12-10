Biocytogen completa l'IPO allo STAR Market e diventa il primo innovatore farmacologico globale "H+A"

Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", SSE: 688796; HKEX: 02315), azienda biotech globale impegnata nel progresso della scoperta farmacologica innovativa, oggi ha annunciato la riuscita quotazione allo STAR Market della Borsa di Shanghai . L'operazione fa seguito alla quotazione dell'azienda alla Borsa di Hong Kong, avvenuta nel mese di settembre del 2022, e costituisce una pietra miliare nella trasformazione di Biocytogen nel primo innovatore farmacologico globale "H+A" con doppia quotazione in Borsa per consolidare la missione dell'azienda: diventare una fonte globale di nuovi farmaci .

Il prezzo dell'IPO dell'azienda era fissato a 26,68 RMB per azione, con un prezzo di apertura di 58 RMB, pari a un aumento del 117% rispetto al prezzo dell'offerta.

