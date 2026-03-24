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Biocytogen annuncia una collaborazione strategica con Moonlight Bio per promuovere le terapie cellulari utilizzando una libreria di anticorpi leganti

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Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), un’azienda biotecnologica globale che dà impulso alla ricerca e sviluppo di farmaci innovativi basati su anticorpi impiegando tecnologie all’avanguardia, oggi ha annunciato una collaborazione strategica con Moonlight Bio, Inc., società biotecnologica con sede a Seattle, pioniera nelle terapie cellulari all’avanguardia. Questa collaborazione mira a sviluppare terapie cellulari all’avanguardia per affrontare alcune tipologie di cancro tra le più impegnative e difficili da curare.

Il Dott. Yuelei Shen, Presidente e CEO di Biocytogen, ha dichiarato, “Siamo entusiasti di collaborare con Moonlight Bio, azienda pioniera leader nelle terapie cellulari avanzate. Questa collaborazione strategica utilizza la nostra libreria proprietaria di anticorpi totalmente umani pronta per l'uso per accelerare lo sviluppo di terapie cellulari all'avanguardia per tumori difficili da curare. Il sodalizio dimostra inoltre la versatilità e l'ampia applicabilità delle piattaforme di scoperta di anticorpi di Biocytogen al di là delle tradizionali modalità farmacologiche. Unendo le nostre competenze, siamo pronti ad accelerare lo sviluppo di terapie cellulari innovative che possono superare la resistenza e offrire nuova speranza ai pazienti che combattono le più difficili tipologie di cancro”.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Biocytogen - Contatti
Risorse e piattaforme per gli anticorpi: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@biocytogen.com.cn



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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