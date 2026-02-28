Biocytogen annuncia un importante traguardo clinico – trattato il primo paziente nel trial di fase 1 di IDE034, l’ADC TOP1 bispecifico per B7H3/PTK7 “first-in-class” sviluppato da IDEAYA

Biocytogen Pharmaceuticals (Pechino) Co., Ltd. (Biocytogen, SSE: 688796; HKEX: 02315), un’azienda biotecnologica globale che dà impulso alla ricerca e sviluppo di farmaci innovativi basati su anticorpi impiegando tecnologie all’avanguardia, oggi ha annunciato che il suo partner IDEAYA Biosciences, Inc. (“IDEAYA”; Nasdaq: IDYA) ha somministrato la dose al primo paziente nella sperimentazione clinica di fase 1 di espansione/escalation della dose condotta da IDEAYA su IDE034, un ADC sperimentale TOP1 bispecifico per B7H3/PTK7.

