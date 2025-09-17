Giornale di Brescia
Business Wire

Biocytogen annuncia che Tubulis, impresa che sviluppa ADC innovativi, ha siglato un accordo di licenza globale ed esclusiva per un singolo anticorpo

Biocytogen Pharmaceuticals (Pechino) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), un’azienda biotecnologica globale che dà impulso alla ricerca e sviluppo di farmaci innovativi basati su anticorpi impiegando tecnologie all’avanguardia, oggi ha annunciato che Tubulis, impresa che sviluppa terapie basate sui coniugati anticorpo-farmaco (ADC), ha esercitato un’opzione di licenza esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione a livello mondiale di un anticorpo completamente umano – sviluppato da Biocytogen – che sarà utilizzato in un nuovo candidato ADC di proprietà di Tubulis. L’accordo rientra in una collaborazione di ricerca e opzione già siglata per individuare e sviluppare componenti anticorpali destinati alla creazione e commercializzazione di prodotti ADC basati sulla piattaforma di scoperta anticorpale Biocytogen.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Referenti presso Biocytogen
Piattaforme e asset anticorpali: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

