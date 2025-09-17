Biocytogen annuncia che Tubulis, impresa che sviluppa ADC innovativi, ha siglato un accordo di licenza globale ed esclusiva per un singolo anticorpo
Biocytogen Pharmaceuticals (Pechino) Co., Ltd. (Biocytogen, HKEX: 02315), un’azienda biotecnologica globale che dà impulso alla ricerca e sviluppo di farmaci innovativi basati su anticorpi impiegando tecnologie all’avanguardia, oggi ha annunciato che Tubulis, impresa che sviluppa terapie basate sui coniugati anticorpo-farmaco (ADC), ha esercitato un’opzione di licenza esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione a livello mondiale di un anticorpo completamente umano – sviluppato da Biocytogen – che sarà utilizzato in un nuovo candidato ADC di proprietà di Tubulis. L’accordo rientra in una collaborazione di ricerca e opzione già siglata per individuare e sviluppare componenti anticorpali destinati alla creazione e commercializzazione di prodotti ADC basati sulla piattaforma di scoperta anticorpale Biocytogen.
Referenti presso Biocytogen
Piattaforme e asset anticorpali: BD-Licensing@biocytogen.com
Media: pr@bbctg.com.cn
