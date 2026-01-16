Giornale di Brescia
Binarly presenterà “Broken Trust”: Firmware Bypass Chains, BMC Persistence e EDR Evasion

Binarly, fornitore di una piattaforma di sicurezza della catena di fornitura di firmware e di software leader del settore, oggi ha annunciato una prossima presentazione DistrictCon , “Broken Trust: Firmware Bypass Chains, BMC Persistence, and EDR Evasion” (Fiducia tradita: catene di bypass del firmware, persistenza BMC ed elusione EDR). La sessione illustrerà nei dettagli come le catene di attacco a livello di firmware osservate in dispositivi aziendali inviati possano in effetti indebolire le moderne difese degli endpoint, rendendo possibile una compromissione insidiosa e una persistenza duratura.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260115028889/it/

In questa presentazione , il team di Binarly REsearch smantellerà il principio di fiducia dell'hardware presentando diverse catene di bypass del firmware dal mondo reale. Alex Matrosov e Fabio Pagani forniranno un'analisi dettagliata delle classi specifiche di vulnerabilità e delle primitive di utilizzo che rendono questi attacchi affidabili nella pratica.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media:
igor@binarly.io



