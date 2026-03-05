Binarly annuncia una transizione a livello di leadership mentre aumenta la domanda delle aziende di sicurezza per la supply chain

Binarly , il leader di settore per la sicurezza software e firmware della supply chain, ha annunciato oggi una transizione della leadership nel momento in cui l'azienda accede alla sua successiva fase di crescita. Il fondatore e attuale CEO Alex Matrosov è entrato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'azienda, e Gwenyth Castro si è unita all'azienda in qualità di Chief Executive Officer per espandere la commercializzazione globale e la crescita aziendale.

Binarly ha sviluppato la sua Transparency Platform partendo da una base tecnologica brevettata esclusiva, progettata per aiutare le più grandi aziende al mondo a identificare e ridurre il rischio legato a software di terze parti all'interno di ambienti complessi. La piattaforma gode della fiducia di organizzazioni come Meta e Dell.

