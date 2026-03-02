Bidgely presenterà l'intelligence energetica gestita dall'IA in occasione dell'evento IDC European Utilities Xchange

Bidgely terrà il discorso di apertura alla prossima edizione dell'evento IDC European Utilities Xchange , che si terrà il 2-3 marzo a Valencia, il Spagna. Attraverso una serie di tavole rotonde per dirigenti, workshop interattivi e chiacchierate informali, Bidgely dimostrerà come i rivenditori europei di energia e gli operatori dei sistemi di distribuzione (DSO) possano trasformare i dati grezzi dei contatori intelligenti in un livello decisivo di intelligence unificata per gestire le complessità della crescente elettrificazione, gli obblighi normativi, la volatilità dei prezzi e il coinvolgimento dei clienti.

"Mentre i leader europei nel settore energetico accelerano la modernizzazione della rete, stiamo passando dall'intelligenza artificiale orizzontale generica a una nuova era di intelligenza verticalizzata che trasforma la rete in un motore dinamico", ha dichiarato Gautam Aggarwal, Chief Revenue Officer di Bidgely. "Il nostro obiettivo a IDC Xchange è dimostrare in che modo l'analisi basata sull'IA consenta ai servizi pubblici di diventare consulenti di fiducia, colmando il divario tra fornitori e consumatori, in particolare ora che il settore sta adottando prezzi dinamici e tariffe basate sul tempo di utilizzo."

Sessioni di presentazione guidate da Bidgely

The "Energy Advisor" Pivot: Leading the Age of Volatility & AI

Lunedì, 2 marzo 14:35

Nipun Jain, Vicepresidente EMEA e APAC di Bidgely, analizzerà in che modo le analisi basate sull'IA possono aiutare a gestire la fiducia dei consumatori e l'adozione di tariffe basate sul tempo di utilizzo (TOU). Sfruttando la disaggregazione a zero hardware per la creazione di profili energetici personalizzati, dimostrerà in che modo i servizi di utenze possono orientarsi nella transizione da venditori di prodotti ad architetti essenziali di uno stile di vita basato sull'energia elettrica.

Aligning on the Future: UtilityAI Pro, Data Fabric and the AI-Powered Utility

Martedì, 3 marzo, 9:30

Ted Nielsen, Chief Product Officer di Bidgely, e Gaia Gallotti, Head of Energy Insights Europe di IDC, parleranno del salto dall'IA orizzontale all'UtilityAI Pro, la prima piattaforma IA verticale del settore, che consente ai CXO di eliminare il gap tecnico, sbloccare granularità dei dati di 10 volte superiore e trasformare la rete da un asset passivo a un motore dinamico in grado di ottimizzarsi autonomamente.

Per scoprire in che modo Bidgely consente ai rivenditori di energia di sfruttare le informazioni basate sui dati gestite dall'IA, scaricare il playbook: Behind-the-Meter Intelligence for Clean Energy .

Informazioni su Bidgely

Bidgely è il pioniere dell'intelligenza energetica basata sull'IA, in grado di tradurre i dati grezzi dei contatori in informazioni dettagliate ad alta definizione per i servizi pubblici globali. Al servizio di oltre 50 milioni di abitazioni, la piattaforma UtilityAI™ dell'azienda si avvale di 17 brevetti fondamentali per ottimizzare la visibilità della rete, le operazioni dei call center e il coinvolgimento personalizzato dei clienti. Riconosciuta da Fast Company come una delle "10 aziende più innovative", Bidgely integra analisi precise dell'energia con ecosistemi di intelligenza artificiale orizzontali come Microsoft Copilot e AWS per modernizzare la rete con precisione a livello locale. www.bidgely.com | bidgely.com/blog

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Christine Bennett

Bidgely

press@bidgely.com





