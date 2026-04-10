Bial lancia una campagna di informazione e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale del Parkinson

In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, Bial, azienda biofarmaceutica basata sull'innovazione e incentrata sulle neuroscienze e le malattie rare, oggi lancia “Dialogues with Parkinson’s”: una campagna di sensibilizzazione e informazione della durata di un anno, ideata per sostenere una più chiara comunicazione tra le persone affette dal morbo di Parkinson, i loro assistenti e i professionisti sanitari.

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