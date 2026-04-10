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Bial lancia una campagna di informazione e sensibilizzazione per la Giornata Mondiale del Parkinson

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In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, Bial, azienda biofarmaceutica basata sull'innovazione e incentrata sulle neuroscienze e le malattie rare, oggi lancia “Dialogues with Parkinson’s”: una campagna di sensibilizzazione e informazione della durata di un anno, ideata per sostenere una più chiara comunicazione tra le persone affette dal morbo di Parkinson, i loro assistenti e i professionisti sanitari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatti per i media:
Susana Vasconcelos
Direttore, Comunicazioni
T. +351229866100 | E. susana.vasconcelos@bial.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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