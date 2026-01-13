Berkshire Hathaway Specialty Insurance sceglie David Lee come responsabile globale delle risorse umane

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) oggi ha annunciato la promozione di David Lee a responsabile globale delle risorse umane (HR).

"Sono entusiasta di accogliere David alla guida della nostra divisione HR mondiale", è il commento di Peter Eastwood, presidente e Chief Executive Officer di BHSI. "Competente professionista delle risorse umane e storico esperto del settore, grazie alla sua approfondita competenza, alla straordinaria etica del lavoro e all'impegno verso i valori di BHSI continuerà a guidare il successo delle nostre iniziative globali mirate ai talenti e alle risorse umane".

David assume l'incarico precedentemente ricoperto da Kim Briones, che ha guidato la divisione HR di BHSI sin dalla sua fondazione, nel 2013, e che sta lasciando il proprio ruolo a tempo pieno. "Voglio esprimere la mia sincera gratitudine a Kim per la collaborazione e l'amicizia di molti anni, oltre che per la straordinaria leadership nella creazione 'a partire da zero' della funzione HR dell'azienda", ha proseguito Peter. "È una professionista che ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita e sviluppo dell'asset più importante della nostra azienda, cioè il nostro team globale di persone, con capacità eccellenti e con un carattere forte, e che ha aiutato BHSI ad affermarsi come società assicurativa globale di successo".

David ha iniziato la propria collaborazione con BHSI nel 2022, in qualità di responsabile globale dell'acquisizione talenti. Vanta un'esperienza più che trentennale nelle risorse umane e nell'acquisizione dei talenti, in particolare presso grandi aziende globali. Nel suo nuovo ruolo lavorerà da Boston e potrà essere contattato all'indirizzo david.lee@bhspecialty.com .

Berkshire Hathaway Specialty Insurance ( www.bhspecialty.com ) offre assicurazioni per proprietà, danni, responsabilità professionale sanitaria, rami dirigenziali e professionali, responsabilità transazionale, garanzie assicurative e marittime, per viaggi, programmi, infortuni e in ambito sanitario, stop loss per datori di lavoro, assicurazioni sulla casa e multinazionali. Le condizioni effettive e definitive di copertura per tutte le linee di prodotto possono variare. La compagnia stipula sottoscrizioni con la carta intestata di National Indemnity del gruppo di società assicurative Berkshire Hathaway, caratterizzato da rating di solidità finanziaria di A++ da AM Best e di AA+ da Standard & Poor's. Berkshire Hathaway Specialty Insurance ha sede a Boston e uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcellona, Brisbane, Bruxelles, Calgary, Colonia, Dubai, Dublino, Francoforte, Amburgo, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londra, Lione, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco di Baviera, Parigi, Perth, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Zurigo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260112692761/it/

CONTATTO CON I MEDIA

JoAnn Lee / +1 617.936.2937





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire