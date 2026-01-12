Berkshire Hathaway Specialty Insurance amplia le linee assicurative contro gli infortuni in Italia

Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) oggi ha annunciato l'introduzione di polizze assicurative primarie contro gli infortuni a livello nazionale e multinazionale in Italia.

"Siamo lieti di lanciare la nostra soluzione primaria modulare e proprietaria contro gli infortuni, espressamente progettata per soddisfare l'esigenza di semplicità, chiarezza e trasparenza nella gestione del rischio di infortunio dei nostri clienti”, ha dichiarato Francesco Longobardo, Responsabile Infortuni, Italia, BHSI. “Questo segna un'altra fase significativa nella creazione di un'attività sostenibile e a lungo termine nel mercato italiano”.

Le sezioni della copertura, tra cui responsabilità civile, responsabilità del datore di lavoro e responsabilità del prodotto, possono essere acquistate singolarmente o in modalità aggregata. BHSI sottoscrive su base netta senza accedere ai mercati di riassicurazione, e questo significa una copertura flessibile e decisioni locali e reattive per i clienti, dalla sottoscrizione alla gestione dei sinistri. Tutte le polizze si basano sulla filosofia di BHSI "CLAIMS IS OUR PRODUCT" ("i sinistri sono il nostro prodotto"), a sottolineare l'impegno dell'azienda a fornire un servizio eccellente nel momento in cui i clienti affrontano un sinistro.

"L'introduzione di queste polizze è un altro traguardo nella nostra costante espansione in Italia. Siamo impazienti di continuare a crescere, assumendo professionisti di talento, lanciando nuovi prodotti, entrando in nuovi segmenti, e ampliando la nostra presenza geografica", ha dichiarato Leonardo Castrichino, Country Manager per l'Italia, BHSI.

Le nuove polizze sono disponibili in Italia con effetto immediato. Per maggiori informazioni, contattare francesco.longobardo@bhspecialty.com .

In Italia, Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) commercia col nome Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI). BHEI è una Designated Activity Company domiciliata in Irlanda, Registrazione n. 636883 e Sede legale all'indirizzo 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublino D02 KW81 ed è affiliata a Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), società domiciliata in Nebraska, Stati Uniti, che fornisce prodotti assicurativi nei settori commerciali, infortuni, responsabilità professionale sanitaria, linee esecutive e professionali, responsabilità transazionale, fideiussioni, polizze assicurative marittime, di viaggio, programmi, infortuni e salute, stop loss medico, proprietari di immobili e assicurazioni multinazionali. BHSIC e BHEI sono società controllate del gruppo di compagnie assicurative National Indemnity di Berkshire Hathaway, che detengono i rating di solidità finanziaria A++ di AM Best e AA+ di Standard & Poor's. BHSI ha sede a Boston e uffici ad Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcellona, Brisbane, Bruxelles, Colonia, Dubai, Dublino, Francoforte, Hong Kong, Kuala Lumpur, Londra, Lione, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Milano, Monaco, Parigi, Perth, Singapore, Stoccolma, Sydney, Toronto e Zurigo.

MEDIA

JoAnn Lee / +1 617.936.2937





