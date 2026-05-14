BEQALZI™ (sonrotoclax) di BeOne Medicines approvato dall'FDA statunitense come primo e unico inibitore del BCL2 nel trattamento del linfoma a cellule mantellari R/R

BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società globale dedicata all'oncologia, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso l'approvazione accelerata a BEQALZI ™ (bi-CAL-zi; sonrotoclax), un inibitore fondamentale di nuova generazione del BCL2, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario (R/R), dopo almeno due linee di terapia sistemica, compreso un inibitore della tirosina chinasi (BTK) di Bruton.

BeOne Medicines' flagship U.S. biologics manufacturing and clinical R&D facility at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J.

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