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BEQALZI™ (sonrotoclax) di BeOne Medicines approvato dall'FDA statunitense come primo e unico inibitore del BCL2 nel trattamento del linfoma a cellule mantellari R/R

BeOne Medicines Ltd. (“BeOne”) (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società globale dedicata all'oncologia, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso l'approvazione accelerata a BEQALZI (bi-CAL-zi; sonrotoclax), un inibitore fondamentale di nuova generazione del BCL2, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario (R/R), dopo almeno due linee di terapia sistemica, compreso un inibitore della tirosina chinasi (BTK) di Bruton.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260513919888/it/

BeOne Medicines' flagship U.S. biologics manufacturing and clinical R&D facility at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J.

BeOne Medicines' flagship U.S. biologics manufacturing and clinical R&D facility at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

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Kyle Blankenship
+ 1 667-351-5176
media@beonemed.com



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