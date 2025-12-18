BeOne Medicines ha ricevuto la designazione Fast Track dall'FDA statunitense per BGB-B2033 come trattamento per il carcinoma epatocellulare
BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società oncologica globale, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso la designazione Fast Track aziendale per BGB-B2033, il suo anticorpo bispecifico GPC3x4-1BB per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) in pazienti adulti con progressione della malattia o già sottoposti in precedenza a trattamento sistemico.
