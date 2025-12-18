Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

BeOne Medicines ha ricevuto la designazione Fast Track dall'FDA statunitense per BGB-B2033 come trattamento per il carcinoma epatocellulare

AA

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società oncologica globale, oggi ha annunciato che la Food and Drug Administration (FDA) statunitense ha concesso la designazione Fast Track aziendale per BGB-B2033, il suo anticorpo bispecifico GPC3x4-1BB per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) in pazienti adulti con progressione della malattia o già sottoposti in precedenza a trattamento sistemico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per gli investitori
Liza Heapes
+1 857-302-5663
ir@beonemed.com

Contatto per i media
Kyle Blankenship
+1 667-351-5176
media@beonemed.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario