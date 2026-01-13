BeOne Medicines evidenzia la leadership oncologica globale alla 44a Annual Healthcare Conference di J.P. Morgan

BeOne Medicines Ltd. (NASDAQ: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), società oncologica globale, evidenzierà i pilastri della sua crescente leadership oncologica globale durante la sua presentazione oggi alla 44 a Annual Healthcare Conference di J.P. Morgan a San Francisco.

John V. Oyler, Cofondatore, Presidente e CEO di BeOne, evidenzierà la leadership innovativa della Società nella terapia dei tumori maligni a cellule B. La presentazione includerà BRUKINSA ® , l'inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK) più importante al mondo, oltre a risorse ematologiche fondamentali: sonrotoclax, un inibitore di nuova generazione e potenzialmente il migliore nella sua categoria del linfoma a cellule B 2 (BCL2), che ha ottenuto le sue prime autorizzazioni normative globali il 30 dicembre, e BGB-16673, un composto di attivazione della degradazione chimerica BTK (CDAC) potenzialmente primo nella sua categoria e migliore nella categoria.

