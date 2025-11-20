BeOne Medicines dimostra la sua leadership nelle neoplasie dei linfociti B in occasione di ASH 2025
BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), un'azienda oncologica globale, sviluppa la propria visione per affermarsi come l'azienda leader mondiale in ambito oncologico con una vasta quantità di nuovi dati ottenuti dal suo portafoglio differenziato di prodotti ematologici in occasione del 67 º incontro annuale ed esposizione dell'American Society of Hematology (ASH) che si terrà a Orlando, in Florida, dal 6 al 9 dicembre.
