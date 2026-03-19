Bentley Systems annuncia l’edizione 2026 dell’evento Year in Infrastructure e degli YII Awards, dedicati alle applicazioni più innovative dei software per l’ingegneria delle infrastrutture

Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY), la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi l'apertura delle candidature per l'evento Year in Infrastructure e il programma YII Awards , che premia l'innovazione digitale nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture attraverso il software Bentley. Il termine per la presentazione delle candidature è il 3 maggio alle 23:59 EDT.

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Bentley Systems ha annunciato l'apertura delle candidature per l'evento Year in Infrastructure e il programma YII Awards, che celebra l'innovazione digitale nella progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture che utilizzano il software Bentley. Il termine per la presentazione delle candidature è il 3 maggio alle 23:59 EDT. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems, con attribuzione a PT. Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ), Voyants Solutions Private Limited, EGIS e Baosteel Engineering & Technology Group Co., Ltd.

"In origine, i premi Bentley riconoscevano il lavoro dei progettisti che si avvalevano della tecnologia 3D per migliorare l’efficienza", afferma Monica Schnitger, founder, president e principal analyst di Schnitger Corporation. "Oggi valutano in che modo progetti complessi creano e valorizzano asset di dati avanzati per generare valore lungo l’intero ciclo di vita del progetto, dalle decisioni finanziarie iniziali fino alla progettazione e alla costruzione."

Nel corso degli ultimi vent’anni, hanno partecipato al programma dei premi Bentley oltre 5500 tra i più importanti progetti infrastrutturali al mondo. Tra i vincitori delle passate edizioni figurano progetti di rilevanza globale, come il digital twin per il monitoraggio strutturale della Basilica di San Pietro; il Canale Seine Nord Europe in Francia; il Thames Tideway Tunnel nel Regno Unito; Siemensstadt Square in Germania; l'aeroporto di Sydney in Australia; il Fairmont Udaipur Palace in India; la linea ad alta velocità Beijing-Zhangjiakou in Cina; la metropolitana Ontario Line in Canada; ed EchoWater, uno dei più grandi impianti statunitensi per il riciclo delle acque a uso agricolo. Questi progetti dimostrano come l’innovazione digitale possa generare un impatto economico, ambientale e sociale tangibile e misurabile.

"In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley per progettare, costruire e gestire infrastrutture più resilienti, efficienti e sostenibili", ha dichiarato Cate Lochead, chief marketing officer di Bentley Systems. "Gli YII Awards valorizzano i risultati concreti ottenuti dai team che stanno innovando in ambiti come la progettazione basata sui dati del terreno, i dati connessi e l’intelligenza artificiale. È fondamentale promuovere queste esperienze come best practice, poiché il successo di questi progetti sta ridefinendo gli standard di ciò che è possibile nell’ecosistema delle infrastrutture."

Le candidature sono valutate da giurie indipendenti composte da esperti del settore, in base al livello di maturità digitale e ai risultati misurabili conseguiti, inclusi miglioramenti in termini di efficienza e prestazioni in termini di costi, resilienza, sostenibilità.

Gli YII Awards 2026 riconoscono l’eccellenza nell’intero panorama delle discipline infrastrutturali e dell’innovazione, con categorie che includono ponti e gallerie, strutture, campus e città, edilizia, produzione di energia, modellazione geospaziale e reality modeling, project delivery, ferrovie e trasporti, strade e autostrade, ingegneria strutturale, modellazione e analisi del sottosuolo, trasmissione e distribuzione, acqua e acque reflue. I progetti finalisti contribuiscono al progresso del settore attraverso case study dettagliati, playbook digitali e presentazioni condivise nell’ambito del programma dei premi.

Informazioni sul processo di candidatura:

Apertura candidature : 18 marzo 2026

: 18 marzo 2026 Termine presentazioni : 3 maggio 2026, 23:59 EDT

: 3 maggio 2026, 23:59 EDT Idoneità : progetti che utilizzano il software Bentley, indipendentemente dalle dimensioni e dalla fase di realizzazione

: progetti che utilizzano il software Bentley, indipendentemente dalle dimensioni e dalla fase di realizzazione Finalisti e vincitori : i finalisti saranno annunciati ad agosto 2026 e saranno invitati a presentare i loro progetti all'evento Year in Infrastructure, che si terrà a Singapore il 6 e 7 ottobre. In occasione dell'evento saranno svelati i vincitori nelle diverse categorie.

Per ulteriori informazioni o per candidare un progetto, visita Awards | The Year in Infrastructure | Bentley Systems .

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Informazioni su Bentley Systems

In tutto il mondo, i professionisti delle infrastrutture si affidano al software Bentley Systems per progettare, costruire e gestire infrastrutture migliori e più resilienti nell'ambito dei trasporti, idrico, energetico, delle città e non solo. Fondata nel 1984 da ingegneri per ingegneri, Bentley è il partner di riferimento delle società di ingegneria e dei proprietari-operatori di tutto il mondo, con software pensati per le diverse discipline ingegneristiche, nei vari settori industriali e in tutte le fasi del ciclo di vita delle infrastrutture. Attraverso le nostre soluzioni Digital Twin, aiutiamo i professionisti delle infrastrutture a sbloccare il valore dei loro dati, per trasformare la project delivery e le prestazioni degli asset.

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