Beneq sceglie il Dr. Jason Harrison come nuovo Chief Executive Officer

Beneq Oy, lo specialista della deposizione a strati atomici (ALD), oggi ha annunciato la nomina a Chief Executive Officer del Dr. Jason Harrison, che assumerà l'incarico precedentemente ricoperto dal Dr. Tommi Vainio e guiderà Beneq nella prossima fase della crescita dell'azienda nei mercati ottici, dei semiconduttori e delle tecnologie emergenti.

Beneq avvia la prossima fase della propria crescita sulla base di una solida spinta propulsiva ottenuta in ambito commerciale. Tra i risultati più recenti vi sono la qualificazione del cluster tool Beneq Transform® per la fabbricazione in serie di dispositivi di potenza GaN e di filtri RF, il lancio di Beneq Transmute™ e di Beneq Transform® XP, entrambi progettati per la produzione ad alto volume (HVM) di semiconduttori speciali, la sempre più diffusa adozione della serie P per il rivestimento di componenti critici delle camere in dispositivi a nodi avanzati e, infine, la scelta del prodotto C2R™ dell'azienda per la produzione di guide d'onda AR nell'ottica XR di nuova generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260508293320/it/

Lie Luo

Responsabile marketing

lie.luo@beneq.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire