Belkin migliora il livello di protezione dei dispositivi e annuncia la nuova gamma di proteggi schermo e il programma Wear and Tear

Belkin , marchio leader nel settore dell'elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha annunciato oggi una nuova gamma di protezioni per lo schermo, una partnership strategica e il nuovissimo programma Wear and Tear, a dimostrazione del suo impegno nel mantenere i dispositivi tecnologici protetti e i consumatori sempre sicuri e fiduciosi. Il lancio include sette nuovi proteggi schermo, una partnership con Screen Skinz per la personalizzazione delle pellicole, e un programma per la sostituzione dei proteggi schermo, pensato per offrire una sicurezza in più ai consumatori, garantendo che i loro dispositivi più amati restino sicuri e in condizioni ottimali.

Belkin presenta la gamma ScreenForce Titan: il massimo della protezione totale per lo schermo

Titan SmartShield

Titan SmartShield è una pellicola rigida di alta qualità e che fornisce una resistenza agli impatti di grado aerospaziale, risultando fino a 18 volte più resistente del vetro tradizionale*. Progettato con una superficie con durezza di 9H e con fino a 2 metri di protezione contro le cadute**, Titan SmartShield offre la massima durabilità senza compromettere la chiarezza dello schermo. L'avanzato rivestimento antiriflesso preserva l'intensità dei colori e la luminosità dello schermo in qualsiasi condizione di luce. Durante l'installazione, un apposito adesivo aiuta a eliminare le particelle di polvere per ottenere una risultato ottimale. Il vetro è realizzato con fino al 60% di materiali riciclati ed è totalmente compatibile con il sensore di impronte. Il prodotto sarà disponibile anche nella versione proteggi privacy. Titan SmartShield sarà lanciato nel mercato a febbraio 2026 al prezzo di 24,99 €

Titan LiquidGuard

Titan LiquidGuard è un innovativo proteggi schermo liquido che sfrutta la tecnologia Nano-Titan+, una formula proprietaria che combina biossido di silicio SiO₂ tedesco a base d'acqua, grafene e la tecnologia Nano-Titan per rinforzare lo schermo del dispositivo a livello molecolare, garantendo una protezione contro i graffi di grado 9H senza aggiungere alcun ingombro. Il rivestimento oleofobico crea una superficie liscia e resistente alle macchie, che permette di conservare l'aspetto originario e la sensibilità al tocco dello schermo nativo. Applicato nel giro di alcuni minuti e corredato di una garanzia di riparazione dello schermo fino a 300 dollari, Titan LiquidGuard offre una soluzione discreta e senza compromessi per la protezione quotidiana dello schermo. Titan LiquidGuard sarà disponibile a partire da febbraio 2026 al costo di 59,99 USD.

Titan EcoGuard

Titan EcoGuard è composto da polimeri avanzati combinati con tecnologia Nano-Titan per creare una struttura proprietaria con nano-rinforzamento ad alta densità che fornisce una protezione dalle cadute fino a 1,8 metri***. I materiali provengono da fonti post-consumo e sono corredati di una certificazione GRS (Global Recycled Standard). Costruito per piegarsi invece di rompersi in caso di pressione, Titan EcoGuard offre una resistenza di grado 7H contro graffi e impatti, uno spessore ultra sottile e un rivestimento antiriflesso che preserva l'aspetto naturale e la precisione al tocco dello schermo originario. La superficie flessibile e in grado di assorbire gli urti è ideale per gli schermi curvi e i dispositivi a uso intensivo.

La collezione Titan EcoGuard include anche:

Il proteggi schermo antiriflesso Titan EcoGuard disponibile ad un costo di 24,99 €

Il modello di base progettato per una protezione antiriflesso completa dello schermo, in grado di preservare al contempo l'intensità dei colori e la chiarezza cristallina dello schermo anche in condizioni di luce solare diretta. Il prodotto è realizzato con il 97% di materiali in plastica riciclata pre-consumo. La confezione include inoltre strumenti per l'installazione, tra cui un adesivo antipolvere e un supporto di allineamento in plastica riciclata.

Il proteggi schermo Titan EcoGuard Privacy , disponibile ad un costo di 29,99 €, integra un filtro privacy nella visualizzazione in modalità ritratto, al fine di proteggere le informazioni riservate da sguardi inopportuni provenienti dai lati. Ideale per l'uso in ambienti pubblici, durante i viaggi o per qualsiasi lavoro che richiede la massima riservatezza.

, disponibile ad un costo di 29,99 €, integra un filtro privacy nella visualizzazione in modalità ritratto, al fine di proteggere le informazioni riservate da sguardi inopportuni provenienti dai lati. Ideale per l'uso in ambienti pubblici, durante i viaggi o per qualsiasi lavoro che richiede la massima riservatezza. Il proteggi schermo a luce rossa Titan EcoGuard Red Light , disponibile al costo di 29,99 €, sfrutta uno strato di conversione della luce che trasforma la luce blu dannosa in luce rossa più piacevole per la vista e la pelle, favorendo il benessere degli utenti sensibili alla luce blu e chi utilizza spesso i dispositivi di notte. Questa protezione invisibile e trasparente offre il doppio dell’esposizione alla luce rossa rispetto agli standard del settore****, mantenendo al contempo un’esperienza visiva naturale.

Tutti i proteggi-schermo Titan EcoGuard sono confezionati in imballaggi 100% riciclabili realizzati con carta certificata FSC. Ogni kit include un panno in microfibra, un adesivo per la rimozione della polvere e un supporto ecologico per un’applicazione precisa e senza stress. Titan EcoGuard è compatibile con i sensori di impronte digitali ultrasonici ed è progettato per gli schermi dei dispositivi di nuova generazione.

Se si rompe, riparalo. In modo rapido, facile e senza problemi.

Rafforzando il suo impegno a offrire la migliore esperienza prodotto possibile, Belkin introduce un nuovo programma di sostituzione Wear and Tear in aggiunta alla garanzia dei prodotti esistente. A partire da questo mese, i consumatori potranno sostituire facilmente i prodotti per la protezione dello schermo danneggiati dall’uso quotidiano e/o dagli inevitabili incidenti della vita, direttamente su Belkin.com. Il nuovo processo è semplice, trasparente e, soprattutto, senza complicazioni.

I prodotti continueranno a essere sostituiti gratuitamente, applicando solo una tariffa fissa per spedizione e gestione (9,99 €).

Al momento, il programma sarà disponibile in Australia, Canada, Germania, Regno Unito e Stati Uniti, con l’intenzione di estenderlo ad altri Paesi in futuro.

Proteggi schermo personalizzati con Screen Skinz

Belkin ha stretto una partnership con Screen Skinz per portare la protezione per schermo ad un livello di personalizzazione del tutto nuovo. A breve tramite Belkin.com, i consumatori potranno creare un design personalizzato o scegliere tra una collezione curata di modelli disponibili, che saranno incisi direttamente sui loro proteggi schermo. Il risultato sarà una pellicola protettiva personalizzata in modo esclusivo. Utilizzando la tecnologia di incisione brevettata da Screen Skinz, i design sono visibili solo quando lo schermo del telefono è spento. Quando lo schermo è acceso, il design scompare sotto una pellicola liscia e compatta che garantisce un'esperienza di visualizzazione ottimale e la massima durabilità e sicurezza d'uso.

I proteggi schermo personalizzati saranno disponibili per l'acquisto per i consumatori negli Stati Uniti su Belkin.com a partire dalla fine di gennaio 2026.

Kit multimediale

Le immagini e il comunicato stampa completo sono disponibili per il download qui .

Note legali

*In base ai test interni, i proteggi schermo di questa serie hanno dimostrato una resistenza fino a 18 volte maggiore rispetto al vetro tradizionale.

*In base ai test di caduta di terze parti, i proteggi schermo sono rimasti intatti dopo una caduta da 2 metri di altezza.

*** In base ai test di caduta di terze parti, i proteggi schermo sono rimasti intatti dopo una caduta da 1,8 metri di altezza.

**** In base a test di terze parti a una distanza di 435-440 nm, i proteggi schermo emettono in media più luce rossa rispetto alle pellicole standard presenti nel mercato.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l'istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all'odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Vedi la versione originale su businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260104826586/it/

Contatti con i media:

Jen Wei

VP of Global Communications and Digital Marketing

Comms@belkin.com





La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire