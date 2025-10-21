Giornale di Brescia
Baszucki Group annuncia i sei vincitori del premio Metabolic Psychiatry Scholar Award per i leader emergenti in ambito scientifico che promuovono l'innovazione nel campo della salute mentale

AA

Baszucki Group è lieto di annunciare i sei vincitori della prima edizione del premio Metabolic Psychiatry Scholar Award , una nuova iniziativa a sostegno del lavoro eccezionale di scienziati e medici all'inizio della loro carriera che si impegnano per sviluppare la comprensione della connessione tra salute metabolica e salute mentale. Il premio rappresenta un importante passo avanti nello sviluppo del settore in rapida evoluzione della psichiatria metabolica.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251020000188/it/

Baszucki Group 2025 Metabolic Psychiatry Scholar Award Recipients

I sei ricercatori riceveranno 150.000 USD a testa nel corso di 18 mesi per lavori di ricerca originali nell'ambito della psichiatria metabolica.

Contatto per i media di Baszucki Group: media@baszuckigroup.org



