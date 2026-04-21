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Barnes Molding Solutions cambia il nome in SPECTRIX

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Barnes Molding Solutions da oggi opera con il nome di SPECTRIX. Il nuovo brand offre l'intera serie di capacità di stampaggio a iniezione fornita dai suoi marchi leader: Männer, Foboha, Synventive, Priamus, Thermoplay e Gammaflux. Il cambiamento di denominazione, annunciato a Chinaplas 2026, riflette l'integrazione delle tecnologie di base dell'azienda nell'ambito di un'unica organizzazione: progettazione dei componenti, scienza dei materiali, tecnologia a canale caldo e degli stampi, sensori e controlli fino allo stampaggio a iniezione. Resta invariata l'operatività quotidiana, come contatti, contratti e processi.

Un'attenzione focalizzata sulla crescita globale
Sotto la guida del presidente Marcello Vendemiati, SPECTRIX espande la propria presenza e consolida l'attenzione verso i mercati internazionali, una strategia già evidenziata dall'apertura del nuovo stabilimento di Pune, in India.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

press-communication@onebarnes.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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