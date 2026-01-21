Giornale di Brescia
Balena si assicura investimenti strategici per la crescita per accelerare Edge AI e la gestione della flotta IoT

Balena , la principale piattaforma per realizzare, gestire e ampliare flotte di dispositivi di edge computing e intelligenza artificiale, oggi ha annunciato un investimento strategico per la crescita di LoneTree Capital (“LoneTree”), società di capitali di crescita con sede a New York. La partnership accelererà l'innovazione dei prodotti di Balena con un'attenzione ai carichi di lavoro Edge AI e funzionalità di sicurezza per soddisfare i requisiti di conformità in costante evoluzione, ampliando nel contempo le risorse per il successo dei clienti e il supporto alla flotta globale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Sharon Horowitz
shorowitz@resilere.com
202-559-9171



