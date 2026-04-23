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Balderton accoglie l'imprenditore seriale Phil Chambers come nuovo socio

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Balderton oggi annuncia la nomina di Phil Chambers a Partner: ruolo nel quale si concentrerà sugli investimenti iniziali.

Phil entra a far parte dell'azienda dopo una carriera di oltre 20 anni come fondatore, operatore e angel investor nell'ecosistema tecnologico europeo, compresi incarichi a Londra, Amburgo e Copenhagen. Più recentemente, Chambers è stato AD di Orbex, la società scozzese di lancio spaziale, selezionata tra i 5 vincitori della European Launcher Challenge dell'ESA.

Prima di Orbex, Phil ha co-fondato ed è stato l'AD di Peakon, società del portafoglio Balderton specializzata nel coinvolgimento dei dipendenti, che ha guidato in una rapida espansione internazionale a partire dalle sue origini danesi, estendendosi nel Regno Unito, in Germania e nella regione APAC prima di essere rilevata da Workday nel 2021 per 700 milioni di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Sayula@burlington.cc



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

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