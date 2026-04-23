Balderton accoglie l'imprenditore seriale Phil Chambers come nuovo socio

Balderton oggi annuncia la nomina di Phil Chambers a Partner: ruolo nel quale si concentrerà sugli investimenti iniziali.

Phil entra a far parte dell'azienda dopo una carriera di oltre 20 anni come fondatore, operatore e angel investor nell'ecosistema tecnologico europeo, compresi incarichi a Londra, Amburgo e Copenhagen. Più recentemente, Chambers è stato AD di Orbex, la società scozzese di lancio spaziale, selezionata tra i 5 vincitori della European Launcher Challenge dell'ESA.

Prima di Orbex, Phil ha co-fondato ed è stato l'AD di Peakon, società del portafoglio Balderton specializzata nel coinvolgimento dei dipendenti, che ha guidato in una rapida espansione internazionale a partire dalle sue origini danesi, estendendosi nel Regno Unito, in Germania e nella regione APAC prima di essere rilevata da Workday nel 2021 per 700 milioni di dollari.

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