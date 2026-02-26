Axinn assume tre avvocati esperti specializzati in cause antitrust, rafforzando il proprio team di avvocati e la propria presenza sulla costa occidentale

Axinn, Veltrop & Harkrider LLP ha annunciato oggi che Daniel Matheson, Katrina Rouse e Jimmy Moore sono entrati a far parte del suo team antitrust in qualità di partner. Matheson proviene dalla Federal Trade Commission (FTC), mentre Rouse e Moore dal dipartimento della giustizia statunitense (DOJ), nello specifico dalla divisione antitrust. Rouse si unirà all'ufficio di San Francisco di Axinn, mentre Matheson e Moore a quello di Washington, DC. Queste aggiunte rafforzeranno il team di avvocati di Axinn e lo studio della costa occidentale, mentre l'azienda continua ad attirare talenti di altissimo livello in ambito antitrust.

"Axinn continua a investire in talenti del massimo livello e in capacità per gestire processi, mentre ribadisce il proprio impegno nei confronti dei clienti e delle loro sfide più complesse", ha dichiarato Jeny Maier, socia amministratrice di Axinn. "L'aggiunta di Dan, Katrina e Jimmy è la dimostrazione della nostra crescita strategica in mercati ad alto rischio e rafforza la nostra posizione di principale studio antitrust nel paese."

Matheson ha svolto il ruolo di avvocato capo per i contenziosi presso l'ufficio per la concorrenza di FTC. Avvocato specializzato in cause antitrust, ha supervisionato o partecipato a tutti i contenziosi condotti dal gruppo per i contenziosi della FTC e ha offerto consulenza alla leadership in merito alla strategia da adottare per i casi e alle priorità di applicazione. Matheson ha svolto il ruolo di avvocato difensore principale nel contenzioso storico della FTC contro Meta Platforms, contestando le acquisizioni di Instagram e WhatsApp. Ha inoltre patrocinato con successo cause relative a fusioni e comportamenti anticoncorrenziali per conto della FTC.

Rouse ha ricoperto il ruolo di capo della sezione per difesa, industria e settore aerospaziale, oltre a quello di vicedirettore dell'ufficio per le procedure civili presso il Dipartimento di giustizia. Vanta un decennio di esperienza in ruoli apicali presso il Dipartimento di giustizia, dove ha plasmato la strategia di applicazione delle norme civili e guidato indagini su fusioni e condotta, questioni relative alla monopolizzazione e azioni di applicazione delle norme nei settori sanitario, della difesa, industriale e tecnologico.

“L'esperienza di Dan come primo difensore in diversi dei più importanti casi di fusione tecnologica e monopolizzazione della FTC e la leadership senior di Katrina presso il Dipartimento di giustizia negli ambiti di difesa e del settore aerospaziale consentiranno a questo gruppo di ottenere successi per i clienti che si muovono nell'attuale contesto di maggiore rigidità di applicazione delle norme”, ha affermato Mike Keeley, presidente della divisione Antitrust di Axinn.

"L'arrivo di Katrina e Dan è particolarmente importante per il rafforzamento della nostra presenza sulla costa occidentale", ha affermato Daniel Bitton, responsabile della sede di Axinn sulla costa occidentale. "La loro vasta esperienza nei settori di tecnologia e difesa, insieme alla loro competenza in materia di contenziosi relativi a fusioni e processi, li rende figure fondamentali per i nostri clienti in tutta la regione”.

Moore ha di recente ricoperto il ruolo di avvocato processuale presso il Dipartimento di giustizia, dove si è occupato di contenziosi relativi a fusioni e casi di condotta, tra cui la contestazione da parte della Divisione dell'acquisizione proposta da JetBlue di Spirit Airlines. Ha supervisionato la strategia dei casi, il lavoro processuale e la gestione di grandi team investigativi.

"Il lavoro processuale di Jimmy su alcune delle più importanti controversie del Dipartimento di giustizia relative alle compagnie aeree e alle fusioni rafforza la reputazione di Axinn come studio legale di riferimento per i clienti che hanno bisogno di avvocati esperti in aula", ha affermato Keeley. "Insieme a Dan e Katrina, questo gruppo rappresenta esattamente il talento di cui abbiamo bisogno per ottenere risultati per i clienti in sede processuale".

Matheson, Rouse e Moore si uniscono a Jacklin Chou Lem e Mary Helen Wimberly , recentemente assunti come partner in ambito antitrust, rafforzando un gruppo con una vasta esperienza in processi, indagini e applicazione delle norme in materia di fusioni.

