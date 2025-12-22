Giornale di Brescia
Axelspace sigla con Exolaunch un accordo multilancio e relativo alla messa in orbita di nuovi satelliti

Axelspace Corporation ("Axelspace"), leader nei microsatelliti impegnato nel portare "Lo spazio alla vostra portata", è lieto di annunciare un accordo multilancio (MLA) con Exolaunch, integratore globale e gestore di missioni nel settore delle messe in orbita e nelle tecnologie di integrazione e implementazione satellitare.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251219041087/it/

L'accordo multilancio velocizzerà la crescita di Axelspace. In particolare, un satellite programmato per il lancio in base ai termini del nuovo accordo verrà inserito in "AxelLiner Laboratory", il servizio di dimostrazione di messa in orbita commerciale targato AxelLiner. Exolaunch ha già garantito lanci per otto (8) satelliti di Axelspace nel corso di prossime missioni.

Contatto con i media
Axelspace Holdings Corporation
Email: pr@axelspace.com



