Giornale di Brescia
Abbonati
Business Wire

Axelspace: firmato con Pale Blue, Inc. un contratto di servizio per dimostrazioni in orbita

AA

Axelspace Corporation (“Axelspace”), importante società microsatellitare impegnata a realizzare il concetto di “Space within Your Reach” (Lo spazio a portata di mano), ha stretto un accordo di servizio con Pale Blue Inc. (“Pale Blue”), società che sviluppa, produce e vende propulsori (motori) per piccoli satelliti, per una dimostrazione in orbita, come indicato di seguito.

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20251219199520/it/

Jun Asakawa, Co-founder & CEO of Pale Blue (left in photo) and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace

Jun Asakawa, Co-founder & CEO of Pale Blue (left in photo) and Yuya Nakamura, President and CEO of Axelspace

Axelspace fornisce a AxelLiner Laboratory (AL Lab), un nuovo servizio offerto dall'attività AxelLiner specializzato in dimostrazione in orbita di componenti spaziali.

Secondo i termini del contratto, la dimostrazione in orbita del propulsore Hall ad accensione rapida sviluppato da Pale Blue avverrà nel 2027.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media
Axelspace Holdings Corporation
E-mail: pr@axelspace.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario