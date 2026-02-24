Giornale di Brescia
Axelera AI si assicura un finanziamento di oltre 250 milioni di dollari per la crescita commerciale globale

Axelera AI , il leader europeo nell'hardware di accelerazione dell'intelligenza artificiale, ha annunciato l'ultimo round di finanziamento condotto da Innovation Industries , con la partecipazione di fondi e account di punta, tra cui BlackRock e SiteGround Capital come nuovi investitori, oltre agli investitori esistenti Bitfury, CDP Venture Capital, European Innovation Council Fund , Federal Holding and Investment Company of Belgium (SFPIM), Invest-NL , Samsung Catalyst Fund e Verve Investments.

