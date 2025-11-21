AWS e HUMAIN estendono la collaborazione con l'infrastruttura AI di NVIDIA e l'accordo sui chip AI di AWS per promuovere l'innovazione globale in ambito di intelligenza artificiale

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una società del gruppo Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), e HUMAIN, società del Fondo di Investimento Pubblico (Public Investment Fund, PIF) che fornisce soluzioni globali di intelligenza artificiale full-stack, ha annunciato oggi al Forum degli Investimenti USA–Arabia Saudita 2025 i piani per fornire, implementare e gestire fino a 150.000 acceleratori di AI in un centro dati noto come una“AI Zone” a Riyad. Nell'ambito della collaborazione ampliata, AWS diventerà il partner di AI preferito di HUMAIN a livello globale, e le due aziende collaboreranno per portare il calcolo e i servizi AI dall'Arabia Saudita ai clienti di tutto il mondo.

La prima AI Zone del genere in Arabia Saudita supporterà l'addestramento all'avanguardia dell'AI e i carichi di lavoro di inferenze con accesso all'ultima infrastruttura AI NVIDIA GB300 e ai chip AI Trainium di AWS. L'infrastruttura supporterà un'ampia gamma di carichi di lavoro di AI intensi in termini di calcolo, compresi addestramento dei modelli ed esecuzione di inferenze per applicazioni di AI. Questo consentirà ai clienti di spostarsi rapidamente dal concetto alla produzione, utilizzando responsabilmente l'infrastruttura NVIDIA e il software AI perfettamente integrato con l'infrastruttura e i servizi AWS.

Questa infrastruttura di calcolo accelerato leader nel settore, dotata della sicurezza, scalabilità e affidabilità richieste per svolgere con fiducia carichi di lavoro AI, renderà la prima AI Zone dell'Arabia Saudita come una delle più moderne e innovative al mondo.

L'AI Zone supporterà le aziende e gli innovatori tecnologici a livello globale e servirà sia le esigenze di AI nazionali dell'Arabia Saudita che la domanda globale di calcolo in rapido aumento. La disponibilità di servizi AWS specializzati di AI generativa, tra cui Amazon Bedrock, Amazon AgentCore e Amazon SageMaker, daranno ai clienti l'accesso immediato a modelli base all'avanguardia attraverso un'unica piattaforma. Amazon Bedrock esclude la gestione dell'infrastruttura, consentendo ai clienti di accedere ai modelli base senza dover selezionare o gestire l'infrastruttura di calcolo sottostante.

Per potenziare le funzionalità programmate di AI Zone, HUMAIN entrerà a far parte del AWS Solution Provider Program , che permette ai clienti di accedere ai servizi AWS attraverso una piattaforma unificata per accelerare l'adozione dell'AI nella regione e a livello internazionale. Questo traguardo promuove la partnership strategica tra le due aziende e il piano comune annunciato nel maggio 2025 per investire più di 5 miliardi di dollari in infrastruttura AI, servizi AWS, addestramento dell'AI e sviluppo di talenti in Arabia Saudita.

“L'iniziativa segna un momento storico nel nostro impegno per la collaborazione con HUMAIN”, ha dichiarato Tanuja Randery, Amministratore delegato, Europa, Medio Oriente e Africa, AWS. “Unendo la competenza locale di HUMAIN e l'investimento con le soluzioni AI di AWS — comprese la nostra infrastruttura avanzata, le collaborazioni di hardware con NVIDIA, la piattaforma innovativa di AI Amazon Bedrock e le soluzioni AI per gli utenti aziendali, tra cui Amazon Quick Suite — stiamo creando una hub di innovazioni di livello mondiale che servirà i clienti in tutta l'Arabia Saudita e nel resto del mondo. Da fornitore di soluzioni AWS, HUMAIN permetterà alle organizzazioni di sbloccare l'intero potenziale dell'AI generativa e promuovere la trasformazione agentica per le aziende e gli enti governativi. Insieme, stiamo accelerando la trasformazione digitale e alimentando la crescita economica, con il supporto di una profonda comprensione delle esigenze locali e delle capacità su scala globale. Questa collaborazione dimostra il nostro impegno incessante negli investimenti sia in infrastrutture all'avanguardia che in talenti che definiranno il futuro dell'AI nel Regno e nel resto del mondo”.

“L'AI Zone rappresenta l'inizio di un percorso multi-gigawatt per HUMAIN e AWS. Fin dalle origini, questa infrastruttura è stata progettata per servire sia le priorità nazionali che la domanda mondiale di calcolo AI in costante aumento”, ha dichiarato Tareq Amin, CEO di HUMAIN. “Ciò che rende questa collaborazione davvero unica è la dimensione della nostra ambizione e l'innovazione nel nostro modo di collaborare. Attraverso un rivoluzionario modello commerciale e un impegno comune nell'espansione del mercato globale, stiamo creando un ecosistema che plasmerà il futuro di come le idee AI possano essere create, implementate e scalate per tutto il mondo”.

Permettere l'innovazione, accelerare il talento locale

Questa collaborazione tra AWS e HUMAIN è progettata per accelerare l'adozione dell'AI e promuovere l'obiettivo del Regno dell'Arabia Saudita di diventare un leader globale nell'intelligenza artificiale.

Al di fuori dell'infrastruttura, AWS e HUMAIN collaboreranno per accelerare l'adozione dell'AI nei settori pubblico e privato, per sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni arabi all'avanguardia compreso “ALLAM”, il primo modello linguistico di grandi dimensioni di HUMAIN basato sull'arabo, e per creare un mercato di agenti AI per fornire servizi al governo.

Per creare una forza lavoro sostenibile e a prova di futuro, AWS addestrerà 100.000 cittadini sauditi nell'uso del cloud computing e dell'AI generativa attraverso la Amazon Academy in collaborazione con PIF e supporterà un'iniziativa specializzata nell'aggiornamento delle competenze per addestrare 10.000 donne. Questi sforzi contribuiscono alla preparazione della forza lavoro per una economia basata sull'AI che si prevede contribuirà 130 miliardi di dollari al PIL della nazione entro il 2030.

Informazioni su Amazon Web Services

Dal 2006 Amazon Web Services è il cloud più completo e ampiamente adottato al mondo. AWS, che amplia a ciclo continuo i propri servizi per supportare praticamente qualsiasi carico di lavoro, attualmente dispone di oltre 240 servizi completi per il calcolo, lo storage, i database, le reti, l'analitica, il machine learning e l'intelligenza artificiale (AI), l'Internet delle cose (IoT), le comunicazioni mobili, la sicurezza, gli ambienti ibridi, i media e lo sviluppo, l'implementazione e la gestione delle applicazioni grazie a 120 zone di disponibilità in 38 regioni geografiche, con annunci di programmi per ulteriori 10 zone di disponibilità e altre tre regioni AWS in Cile e nel Regno dell'Arabia Saudita, oltre ad AWS European Sovereign Cloud. Milioni di clienti, tra cui le startup in più rapida crescita, le maggiori aziende e le principali agenzie governative, si affidano ad AWS per alimentare le proprie infrastrutture, diventare più agili e ridurre i costi. Per ulteriori informazioni su AWS visitare il sito aws.amazon.com .

Informazioni su HUMAIN

HUMAIN, una società PIF, è una società globale specializzata nella fornitura di capacità AI complete in quattro aree principali: centri dati di prossima generazione, infrastruttura a iper prestazioni e piattaforme cloud, Modelli AI all'avanguardia, compresi i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) in arabo più avanzati al mondo realizzati nel mondo arabo, e soluzioni AI trasformative che abbinano conoscenze approfondite del settore ed esecuzione concreta.

Il modello completo di HUMAIN è al servizio di organizzazioni sia pubbliche che private, incrementando il valore esponenziale in tutti i settori, promuovendo la trasformazione e rafforzando le capacità attraverso sinergie uomo-AI. Con un crescente portafoglio di prodotti AI specifici per settore e una missione fondamentale per guidare la leadership di proprietà intellettuale (IP) e la supremazia del talento in tutto il mondo, HUMAIN è progettata per la concorrenza globale e l'eccellenza nazionale.

Dichiarazione previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali basate su aspettative e presupposti attuali. I risultati effettivi potrebbero essere materialmente diversi a causa di incertezze. HUMAIN non si assume alcun obbligo di aggiornare queste dichiarazioni.

